Предприятие Latvijas valsts ceļi сообщает о трудностях на дорогах, с которыми придется столкнуться автоводителям.

На участке шоссе А13 от Даугавпилса до пос. Медуме, в связи с проводимыми на трассе ремонтными работами, установлены 8 светофоров. Проезд данного участка теперь занимает примерно час времени.



С ремонтом дорожного полотна придется считаться и тем, кто едет в сторону Лудзы. На шоссе Резекне-Лудза также движение регулируется временными светофорами. В пути придется провести лишние пол часа.

В свою очередь для едущих из Краславы в сторону Комбули дорога займет около получаса.