В воскресенье, 7 мая, в парке отдыха Stalkers в Науенской волости, прошел красивый праздник, приуроченный ко Дню матери.
В течение дня на берегу реки Даугава для гостей парка была организована праздничная программа и выездная торговля.
Для посетителей парка дала концерт известная латвийская группа LATVIAN BLUES BAND. Провести воскресный день на природе приехали не только даугавпилчане и жители Латгалии, но также и иностранные гости.
День в парке Stalkers был наполнен беззаботностью и позитивом. Пока дети с радостью резвились на детской площадке и разукрашивали лица у фейс-арт мастеров, родители находили для себя занятия по душе: команды собирались для игры в футбол и волейбол, люди с азартом играли в новус и настольный теннис, танцевали, слушали музыку и живо общались друг с другом вне городской суеты. Где, как не в парке Stalkers, отдыхать от будничной спешки? - ведь атмосфера гармонии и спокойствия в этом месте витает в воздухе.
Несмотря на то, что во второй половине дня небо постепеноо стало затягивать облаками, это нисколько не повлияло на настроение отдыхающих, улыбки которых не сходили с лиц.
Хорошее настроение, уют и гостеприимство на фоне созданной человеческими руками красоты, еще надолго запомнятся каждому, кто посетил праздник в парке Stalkers 7 мая.
А красочные фотографии еще долго будут напоминать гостям парка о прекрасно проведенном времени.
Портал Nasha.lv предлагает самые яркие моменты в фотоотчете.
Для посетителей парка дала концерт известная латвийская группа LATVIAN BLUES BAND. Провести воскресный день на природе приехали не только даугавпилчане и жители Латгалии, но также и иностранные гости.
День в парке Stalkers был наполнен беззаботностью и позитивом. Пока дети с радостью резвились на детской площадке и разукрашивали лица у фейс-арт мастеров, родители находили для себя занятия по душе: команды собирались для игры в футбол и волейбол, люди с азартом играли в новус и настольный теннис, танцевали, слушали музыку и живо общались друг с другом вне городской суеты. Где, как не в парке Stalkers, отдыхать от будничной спешки? - ведь атмосфера гармонии и спокойствия в этом месте витает в воздухе.
Несмотря на то, что во второй половине дня небо постепеноо стало затягивать облаками, это нисколько не повлияло на настроение отдыхающих, улыбки которых не сходили с лиц.
Хорошее настроение, уют и гостеприимство на фоне созданной человеческими руками красоты, еще надолго запомнятся каждому, кто посетил праздник в парке Stalkers 7 мая.
А красочные фотографии еще долго будут напоминать гостям парка о прекрасно проведенном времени.
Портал Nasha.lv предлагает самые яркие моменты в фотоотчете.
А голосовать все равно буду НЕ за Эйгимса!
То есть вас нужно еще и привезти, что бы по-отдыхать?????
в конец окуевший чувак .
Действительно, людей было много, т.к. бесконечно со всех источников информации , в течение 2-х недель,шла реклама этого мероприятия.
Нашему разочарованию не было конца...
Если открытие парка приурочен ко Дню матери- значит, должна быть именно эта тематика.
У самого входа вместо заявленной тематики красовался баннер с изображением Эйгима - ГРОМАДНЫЙ БАННЕР!
Да, есть спортплощадка, есть хорошая детская площадка, но это парк!!! И приглашать сюда людей , да еще за деньги, очень неприлично, когда кругом пустые, заросшие прошлогодней травой, клумбы
Ансамбль!... Он совсем не гармонировал с заявленной тематикой этого замечательного, но спокойного праздника.
Хороший хозяин, прежде, чем пригласить гостей, наводит порядок в своем доме!
Здесь я не увидела такого хозяина... Очень жаль...