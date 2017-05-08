Как только в 2013-м году в думу пришел новый созыв депутатов, на должность руководителя ПЖКХ был назначен Евгений Оленов из Латгальской партии, сегодня можно подвести итоги, как работало это предприятие последние четыре года под руководством Евгения Оленова. Выяснилось, что основные показатели работы предприятия ухудшаются, зато руководитель предприятий не остается без премий.

В конце 2013 года Е.Оленов подписал стратегию развития ПЖКХ, где он обозначил, каким он видит будущее предприятия, как он планирует его развивать. В конце 2013 года на обслуживании ПЖКХ было 856 домов. Г-н Оленов планировал привлекать на обслуживание по одному дому в год. Небольшой, но прогресс. То есть, в 2017 году на обслуживании ПЖКХ должно было быть 859 домов. По факту, на конец 2016 года в ПЖКХ было на обслуживание 834 дома. То есть, за три года под управлением г-на Оленова 22 дома отказались обслуживаться в ПЖКХ.

Следующее. Когда г-н Оленов стал руководителем ПЖКХ, он начал реструктуризацию на предприятии, в ходе которой обещал оптимизировать административный аппарат, улучшить работу всех служб ПЖКХ. После проведенной реформы он отчитался. Заявил, что административный аппарат не увеличен, предприятие начало работать эффективно. Что скажут цифры? В 2013 году на предприятии работало 424 человека. На конец 2016 года - 464 человека. При том, что количество домов на обслуживании сокращается, штат предприятия увеличивается. Из сорока человек четверть - это сотрудники администрации.





В 2014 году г-ном Оленовым была озвучена цель провести полную реновацию в 7 домах, и частичную - в 14 домах. За три года планировалось провести реновацию в 60 домах. По факту получилось 32 дома. То есть, по всем направлениям, где бы ни планировал г-н Оленов рост, везде получалось сокращение. Запланированную программу он выполнить не может. И при такой работе руководителя ПЖКХ, мэр Даугавпилса Янис Лапчлесис, должен был бы регулярно следить за работой предприятия и, если не уволить его рукоовдителя, то хотя бы объявить ему выговор. А что происходит? Мэр Лачплесис ежегодо премирует г-на Оленова 13-й зарплатой. За последние три года руководитель ПЖКХ получил только в виде премий 5000 евро.





Еще не все в Даугавпилсе забыли, как при каких условиях на пост руководителя ПЖКХ был назначен Е.Оленов. Проводился ли конкурс? С кем конкурировал Е.Оленов в борьбе за эту должность? Ответы на эти вопросы не совсем известны. Зато известно, что Е.Оленов на момент своего избрания был одним из бывших коллег Я.Лачплесиса и членом "Латгальской партии". Видимо, эти обстоятельства были существенными при его назначении. К тому же, странная пассиваня реакция думы на результаты деятельности г-на Оленова наводит на размышления. Сколько еще таких "политических ставленников" вынуждены содержать за свои налоги даугавпилчане.