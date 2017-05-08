В ходе долгих дискуссий во время мероприятия, посвященного столетию Латгальского конгресса в Резекне, была принята резолюция, которая включает целый ряд пожеланий, направленных на сохранение и защиту, а также развитие латгальского языка и культуры как богатства Латвийской нации, сообщает nra.lv.

Несмотря на то, что на утверждение резолюции планировалось отвести 20 минут, процесс затянулся на 2 часа.



Во введении к резолюции требуется обеспечить сохранение латгальского языка и культуры. Участники конгресса просят обеспечить латгальскому письменному языку государственный статус подвида исторического латышского языка. Кроме того, в документе указано пожелание, чтобы во всех государственных и муниципальных учреждениях, а также частные лица, уважали коммуникацию, в том числе письменную, на латгальском языке. На территории Латгальского региона планирования это может распространяться на обязанность давать ответы на письменном латгальском языке, если человек обратился в учреждение с заявлением на латгальском. Это предложение вызвало сомнения, т.к. далеко не все сотрудники учреждений умеют писать по латгальски.



Также участники конгресса заявили о желании вернуть латгальские названия мест, установив новые дорожные указатели, применяя обе формы латышского языка.



Что касается сферы образования, то было высказано пожелание обеспечить учебные часы на всех образовательных потоках для обучения письменному латгальскому языку, предусмотреть на это финансовую поддержку в Латгалии, а также разрешить изучать отдельные предметы на латгальском языке.



В средствах массовой информации на территории Латгальского региона планирования хотят найти место для новостей и передач на латгальском языке. В сфере науки и исследований резолюция предлагает направить часть госфинансирования на исследовательские программы на поддержку исследования латгалистики.



Помимо этого, в принятой на конгрессе резолюции просят официально утвердить латгальский флаг - белая полоса на темно-синем фоне. А весной, по мнению участников конгресса, необходимо праздновать Латгальский день.