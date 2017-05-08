9 мая - особенная дата для многих жителей нашей страны. Это День Победы над "коричневой чумой", это конец страшной и разрушительной войны и начало новой, мирной жизни. Жизни без бомбежек, автоматных очередей, расстрелов, голода и безграничного страха. Страха за свою жизнь и жизнь близких людей, страха за будущее своей родины и всего мира, погрузившегося в черную пучину военных ужасов.

В Даугавпилсе в этом году состоится шествие "Бессметрного полка". Потомки ветеранов войны пройдут колонной с фотопортретами своих родственников, которые боролись против фашизма во время II мировой. Подвиг отцов, дедов и прадедов не будет забыт. Несмотря на то, что в нашей стране 9 мая - официально не праздничный день, каждый год шествие в честь Дня Победы в Даугавпилсе собирает тысячи даугавпилчан: это и ветераны (их, к сожалению, осталось совсем немного), и их дети, внуки и правнуки, и даже те, чьи предки не принимали участия в военных действиях. Ужасы той далекой войны нельзя забыть, особенно, когда отовсюду слышатся крики о том, что мир стоит на пороге новой.



Шествие в Даугавпилсе начнется традиционно в 11.00. В 10.30 - сбор участников в Сквере Славы. В 12.00 в парке Дубровина начнется торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы. Праздничный концерт на площади Виенибас начнется в 13.00. Вечером, в 19.00 на площади состоится еще один концерт, а в 22.00 - праздничный салют.