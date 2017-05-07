1917 год стал решающим для судеб многих государств. В том числе — и для Латвии. Сто лет назад жители Латгалии, которая в то время входила в состав Витебской губернии, приняли историческое решение. К столетию Латгальского конгресса Банк Латвии выпустил новую коллекционную серебряную монету, рассказывает передача «Сегодня вечером» на LTV7.

Май 1917 года. Резекне. Латгальцы принимают очень важное решение о присоединении края к остальной Латвии. Так появляется Латвийское государство. Этот момент запечатлен на одной единственной фотографии, больше архивных пленок не сохранилось. И именно этот снимок вдохновляет художника Ивара Друлле на создание дизайна новой коллекционной монеты.



«Никто не знает, как выглядел этот дом, в котором проходил конгресс. Есть только одна групповая фотография, на которой 100 человек. Но я не мог изобразить их всех на одной монете. Стояла сложная задача: нужно было разработать дизайн монеты, посвященной Латгальскому конгрессу, не имея никаких визуальных материалов. Нужно было придумать все с нуля», - рассказывает Друлле.



Художник рассматривал фотографию две недели, нужна была зацепка. Тогда Друлле обратил внимание на транспаранты в руках участников конгресса. Так родилась идея.



«Я смотрел на эти плакаты, и тогда у меня появилась идея. Я возьму этот плакат с лозунгом и скопирую его, он появится на монете. Потом родилась мысль, что и сама монета тоже должна быть четырехугольной», - вспоминает художник.



Плакат с лозунгом на латгальском языке на аверсе монеты держат священник, стрелок, студент и обычный житель Латгалии. Те люди, которые 100 лет назад приняли историческое решение на Латгальском конгрессе. На реверсе — майские пения у крестов, внесенные в культурный канон Латвии.



«В аверсе у меня есть очень сильные мужики, они с этим плакатом защищают свою идею. На обратной стороне — бабушки, которые поют у креста, положили цветы… Это совсем другое», - говорит Друлле.



Монеты к столетию Латгальского конгресса изготовил швейцарский монетный двор. Банк Латвии ожидает, что интерес со стороны жителей и коллекционеров может быть довольно значительным.



«Монета серебряная, квадратной формы, с одной стороны — с цветной эмалью. Монета предназначена только для латвийского рынка, учитывая специфику этого особого события, к которому она приурочена, и ее национальное значение», - поясняет представитель Банка Латвии Иева Бела.



Презентация монеты состоялась сегодня в Резекне — в городе, где 100 лет назад прошел Латгальский конгресс, положивший начало современной Латвии.