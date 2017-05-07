Президент Латвии Раймонд Вейонис в речи на конференции "Путь к Латвийскому государству. Конгресс столетия Латгалии. Народный форум в Даугавпилсе" призвал жителей взвесить возможность получить гражданство Латвии.

Президент подчеркнул, что именно стремление народа к свободе стало причиной прекращение советской оккупации. У национальных меньшинств, по мнению президента, были очень большие заслуги в восстановлении независимости Латвии, потому что людей объединяла общая борьба за важные для нас ценности - Латвию и свободу.



Вейонис акцентировал, что самое большое богатство государства - это его люди, поэтому очень важно, чтобы каждый житель Латвии чувствовал свою принадлежность к государству независимо от национальности и религиозной принадлежности.

Президент призвал жителей Латвии, которые еще не являются гражданами страны, обдумать вопрос получения гражданства.



"Особенно важно, чтобы родители регистрировали родившихся детей как граждан Латвии. Сделать это очень просто. Я уверен, что пришло время прекратить присваивать статус негражданина родившимся в Латвии детям", - заявил президент.



Он уверен, что разнообразие латвийцев - это наша сила и богатство. "Среди знаменитостей мировой величины, которыми Латвия всегда гордилась, есть предствители всех проживающих в Латвии народов", - отметил президент, выражая благодарность благодаря общинам и творческим коллективам национальных меньшинств, которые своим энтузиазмом всегда обогащают праздник песни и танца.



"Сохраняя разнообразие, мы может быть более открытыми для всего мира и использовать все самое новое и прогрессивное, что он предлагает. Будем уважать наши различия и вместе чествовать нашу родину Латвию", - призвал Раймонд Вейонис.