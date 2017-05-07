Президент Латвии Раймонд Вейонис в речи на конференции "Путь к Латвийскому государству. Конгресс столетия Латгалии. Народный форум в Даугавпилсе" призвал жителей взвесить возможность получить гражданство Латвии.
Президент подчеркнул, что именно стремление народа к свободе стало причиной прекращение советской оккупации. У национальных меньшинств, по мнению президента, были очень большие заслуги в восстановлении независимости Латвии, потому что людей объединяла общая борьба за важные для нас ценности - Латвию и свободу.
Вейонис акцентировал, что самое большое богатство государства - это его люди, поэтому очень важно, чтобы каждый житель Латвии чувствовал свою принадлежность к государству независимо от национальности и религиозной принадлежности.
Президент призвал жителей Латвии, которые еще не являются гражданами страны, обдумать вопрос получения гражданства.
"Особенно важно, чтобы родители регистрировали родившихся детей как граждан Латвии. Сделать это очень просто. Я уверен, что пришло время прекратить присваивать статус негражданина родившимся в Латвии детям", - заявил президент.
Он уверен, что разнообразие латвийцев - это наша сила и богатство. "Среди знаменитостей мировой величины, которыми Латвия всегда гордилась, есть предствители всех проживающих в Латвии народов", - отметил президент, выражая благодарность благодаря общинам и творческим коллективам национальных меньшинств, которые своим энтузиазмом всегда обогащают праздник песни и танца.
"Сохраняя разнообразие, мы может быть более открытыми для всего мира и использовать все самое новое и прогрессивное, что он предлагает. Будем уважать наши различия и вместе чествовать нашу родину Латвию", - призвал Раймонд Вейонис.
Вейонис акцентировал, что самое большое богатство государства - это его люди, поэтому очень важно, чтобы каждый житель Латвии чувствовал свою принадлежность к государству независимо от национальности и религиозной принадлежности.
Президент призвал жителей Латвии, которые еще не являются гражданами страны, обдумать вопрос получения гражданства.
"Особенно важно, чтобы родители регистрировали родившихся детей как граждан Латвии. Сделать это очень просто. Я уверен, что пришло время прекратить присваивать статус негражданина родившимся в Латвии детям", - заявил президент.
Он уверен, что разнообразие латвийцев - это наша сила и богатство. "Среди знаменитостей мировой величины, которыми Латвия всегда гордилась, есть предствители всех проживающих в Латвии народов", - отметил президент, выражая благодарность благодаря общинам и творческим коллективам национальных меньшинств, которые своим энтузиазмом всегда обогащают праздник песни и танца.
"Сохраняя разнообразие, мы может быть более открытыми для всего мира и использовать все самое новое и прогрессивное, что он предлагает. Будем уважать наши различия и вместе чествовать нашу родину Латвию", - призвал Раймонд Вейонис.
Balsošanai arī ticēt nevar, jo pagājušo gadu par Āboltiņu nobalsoja visi gandrīz pret ,bet vienalga ielīda.
Parto Krievijas pilsonība dod pensijas un var strādāt un dzīvo Krievijas pilsoņi labi, un smejas par Latviešiem.
Вали в тайгу сам!
-Иван,ты уже выучил американский? Ведь 25 лет как нет СССР
-Зачем.Я в их Америку не хожу