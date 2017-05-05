Национальный трехсторонний совет по сотрудничеству поддержал основные положения налоговой реформы, однако внес в нее свои коррективы. Некоторые из них касаются уплаты социального налога, - сообщает rusdb.lv.

Так, в частности, налоговую реформу министерства финансов раньше критиковали за то, что она никоим образом не стимулирует долгосрочность и стабильность социального бюджета. Сегодня внесены новые предложения, устраняющие эту проблему.



Например, для лиц, которые ведут хозяйственную деятельность и получают с нее доходы, порядок уплаты социального налога изменится следующим образом. Если прибыль от хозяйственной деятельности не превышает 430 евро в месяц, тогда такие лица обязаны будут платить как минимум 5% от облагаемых налогами доходов в частные пенсионные фонды. Как известно, сейчас для этой категории самозанятых не предусмотрена уплата социального налога.

Если прибыль от хозяйственной деятельности превышает 430 евро в месяц, то нынешний порядок уплаты социального налога остается в силе. Социальный налог надо будет платить как минимум с 430 евро, высший порог не ограничен.



Для тех, кто получает вознаграждение через авторские гонорары, также надо будет отчислять 5% на пенсионное страхование - деньги будут переводиться на счет агентства социального страхования в момент выплаты гонорара. Если сумма гонорара ниже 430 евро, то эти 5% пойдут в частные пенсионные фонды (3 уровень). Если сумма гонорара за месяц выше 430 евро, то дополнительные деньги будут перечисляться на 1 и 2 пенсионный уровень.