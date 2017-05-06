В Даугавпилсе,в спортзале Русского Лицея состоялся ежегодный международный Чемпионат Даугавпилса по олимпийскому каратэ.Организаторы - SOCHIN каратэ клуб (президент Сергей Иванько) совместно с Федерацией каратэ Латвии и Спортивным департаментом г.Даугавпилса.

Чемпионат проходил на 2 татами,в Сумо (борьба) ,Ката - показательные выступления и Кумите - поединки.

Чемпионат города собрал 128 спортсменов из Латвии ,Литвы,Беларуси.Учитывая что Чемпионат проходил по правилам WKF (World karate Federation),соответственно и бригада судей была представленна из Федерации каратэ Латвии,как и главный секретарь чемпионата - Санта Дроздова.

По итогам чемпионата в общем зачете выявились следующие победители.

1. место - каратэ клуб SAKURA (Резекне) ,тренер Александра Вильчинска.

2. место - Фудокан каратэ клуб (Гродно,Беларусь) - тренер Назим Насиров.

3. место .- Даугавпилс каратэ школа (Даугавпилс) - тренер Сергей Чапулис.

4.место(вторая бронза) - каратэ клуб DAJRIKI (Илуксте) - тренер Татьяна Шершнева.

Традиционно Sochin каратэ клуб себя в общий зачет как организатора - не включает.

Впереди у спортсменов SOCHIN в мае месяце - два чемпионата и семинар с мастером КАТО в Клайпеде.