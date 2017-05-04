В День восстановления независимости Латвийской республики, 4 мая, в 9.00 в Деменской волости Даугавпилсского края состоится акция "Обними Латвию", сообщила СМИ руководитель Управления культуры Даугавпилсского края Инара Мукане.

Акция направлена на единение народа Латвии и укрепление чувства принадлежности к стране посредством символического действия - посадки дубов у границ государства. В Деменской волости дубы будут посажены в пос. Кумбули возле Центра социальной поддержки "Paspārne".



В мероприятии примет участие министр культуры Латвии Даце Мелбарде, а также министр культуры Литвы Лиана Роките-Йонсоне и председатель Даугавпилсской краевой думы Янина Ялинска.



В продолжение акции в 12.00 в Демене пройдет праздник Белой скатерти.



Отметим, что 4 мая вблизи границ Латвии в 45 самоуправлениях будут посажены дубы в честь столетия нашей страны.