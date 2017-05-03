9 мая в Даугавпилсе пройдут традиционные мероприятия, посвященные Дню Победы. Ежегодно в этот день ветераны Второй мировой войны, а также их дети, внуки, правнуки и все горожане, для кого победа над фашизмом является действительно значимым событием, принимают участие в шествии от сквера Славы до парка Дубровина в центре города, где проходит торжественная часть праздника. Люди приносят к мемориалу цвету, благодаря тем самым и живых, и тех, кого уже давно нет с нами, за мир без фашизма, рвущихся снарядов и невинных жертв.

В связи с праздничными мероприятиями 9 мая с 10.00 до 23.00 движение автотранспорта в городе будет ограничено. Его организация отображена на схеме.