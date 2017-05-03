Заседание Кабинета министров 16 мая пройдет в Даугавпилсе, и в его повестку дня включены актуальные для Латгале вопросы.

Как сообщили в правительстве, в Даугавпилсе будут обсуждаться увеличение финансирования для дорог, поддержка производства и сельского хозяйства, вопросы высшего образования, перспективы развития города.



Также в повестку дня выездного заседания включены такие вопросы, как план развития региона в 2015-2017 гг. и после окончания этого срока, проекты по развитию Национальных вооруженных сил в Латгале, реформа судов, развитие инфраструктуры мест заключения и др.



Заседание правительства в Даугавпилсе будет открыто для всех желающих. В нем приглашаются принять участие представители самоуправления, учреждений и негосударственных организаций. Также посетить заседание могут жители региона.



Предыдущее выездное заседание правительства состоялось в ноябре прошлого года в Лиепае, когда была возобновлена инициатива проведения заседаний Кабинета министров в регионах. Перед этим последнее заседание прошло в 2007 году в Валмиере.