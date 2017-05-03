Сегодня в Даугавпилсе завершаются майские праздники, отмечаемые местными поляками. Так сложилось, что на первые дни мая выпадает сразу несколько важных для поляков дат. 1 мая в этом году состоялось открытие VIII международного фестиваля фольклора «Польский фольклор в Латгалии». 2 мая носит название «Всемирный День поляков, живущих за границей». С 2002 года этот день является также Днем Польского Флага. В свою очередь 3 мая отмечают День Польской Конституции, первой Конституции в Европе и второй в мире. Также в этот день в Даугавпилсе традиционно отмечается День улицы Варшавас, на которой в нашем городе стоит Польский дом.

Празднование этих важных дат сегодня началось в 11.00 на Слободке, где были возложены венки и цветы в память о польских солдатах, погибших в сражениях за независимость Латвии. После чего шумное и красочное шествие под веселые песни отправилось маршем по улице Варшавской.



В здании Польской гимназии сегодня проходит заключительный концерт фестиваля «Польский Фольклор в Латгалии». Его участники вчера порадовали своим выступлением горожан на площади Виенибас. Коллективы из польского Лукова ("Луковяцы"), из Освецима ("Хайдуки"), из Литвы ("Перла") и даугавпилсская "Кукулечка" сорвали бурные аплодисменты своими задорными и душевными песнями и танцами. Зрители не скупились на крики "Браво!" и "Молодцы!".



В рамках майских праздников в Польском доме также открылась выставка Лукаша Свитуняка «Даугавпилс популяризирует регион Лодзи. Красивейшие места центральной части Польши». Ознакомиться с ней в галерее Польского дома на ул. Варшавас,30 можно до начала июня.