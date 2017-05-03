2 мая в Польском доме в Даугавпилсе состоялось открытие необычной выставки. Называется она "Даугавпилс популяризирует регион Лодзи. Красивейшие места центральной части Польши".

Автор выставки - фотограф Лукаш Свитуняк из Маршальского управления воеводства Лодзи. Он много путешествует и в своих работах старается показать забытые места, рассказать их историю, вернув им тем самым былое очарование и славу. Как признался сам фотограф, на привезенной в Даугавпилс выставке присутствуют фото лишь малой части всего того "богатства", которое можно увидеть в Лодзском воеводстве. Л. Свитуняк пригласил даугавпилчан ознакомиться с красотами центральной части Польши.



Открытие выставки состоялось в рамках празднования майских праздников и VIII международного фестиваля фольклора "Польский фольклор в Латгалии". Проходило оно в приятной атмосфере. Для гостей Польского дома в выставочной галерее сыграли музыканты Слёнского университета из Польши. Насладиться необычными фотографиями посетители могли под прекрасные звуки фортепьяно, виолончели и скрипки.