Даугавпилсское региональное управление среды начало административное дело об утечке масла из трансформатора на ул. Бегонию, 88а в Даугавпилсе.

27 апреля во второй половине дня Даугавпилсское региональное управление среды Госслужбы среды получило информацию от Государственной пожарно-спасательной службы об утечке из трансформатора в городе. Специалисты оперативно выехали на место происшествия для организации необходимых мероприятий.



В ходе проверки было установлено, что ГПСС уже начала работы по локализации загрязнения, разместив абсорбирующие боны в канаве и у места, где канава втекает в Малое Стропское озеро. Полиция сообщила, что утечка масла из трансформатора, который не эксплуатируется, произошла в результате чьего-то злонамеренного действия.



В среду попали приблизительно 100 литров масла. Загрязнение визуально было констатировано на площади примерно в 10 кв.м вокруг источника загрязнения и 200 м. на участке канавы.

Для анализа были взяты пробы воды из канавы и озера.