С 1 по 3 мая в Даугавпилсе проходит VIII Международный фестиваль «Польский фольклор в Латгалии».

В этом году на праздник приехали молодёжные фольклорные коллективы из Литвы, Польши и Латвии. Гостями Даугавпилса стали также руководители и работники государственных учреждений Республики Польши – представители Лодзинского воеводства и мэр города Лукова Дариуш Шустек. 2 мая польскую делегацию приняли в Даугавпилсской думе.

В мае Польша, как и Латвия, отмечает государственные праздники. 2 мая является Днём Польского Флага и Всемирным Днём поляков, живущих за рубежом. 3 мая празднуется День Польской Конституции, первой Конституции в Европе и второй в мире. К этим датам и приурочен традиционный фестиваль польского фольклора.

Мэр Лукова Дариуш Шустек сказал, что пригласил в гости Даугавпилсский коллектив «Кукулечка».



3 мая на Слободке состоится возложение цветов к Кресту, установленному в память о польских воинах, павших в боях за независимость Латвии, шествие участников фестиваля и всех желающих по улице Варшавас, после чего в здании Даугавпилсской государственной польской гимназии им.Ю.Пилсудского пройдёт заключительный концерт и закрытие VIII Международного фестиваля «Польский фольклор в Латгалии».