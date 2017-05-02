На чемпионате Латвии по пулевой стрельбе среди юношей и девушек даугавпилчане завоевали по две награды каждой пробы.

В стрельбе из пневматического пистолета (дистанция 10 м) Ингрида Мендрике установила свой личный рекорд 365 очков – «серебро». Даниэль Титков был третьим.

В дисциплине стрельба из малокалиберного пистолета (дистанция 50 м) пьедестал у даугавпилчан: 1 - Денис Кудрешов, 2 - Михаил Блажевич, 3 - Пётр Чёрный.

В стрельбе из стандартного малокалиберного пистолета (дистанция 25 м) Денис Кудрешов взя второе «золото». Даниэл Титков занял был четвёртым, проиграв одно очко за «бронзу».



В общекомандном зачете стрелки Даугавпилсской ДЮСШ набрали 136 баллов и заняли третье место из 11 команд.