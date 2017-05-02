В преддверие выборов в самоуправления Латвийские и местные СМИ буквально завалены материалами на политические темы. Действующая власть дает настолько много поводов для скандалов, что редкая неделя обходится без информационных всплесков. На фоне скандалов, разоблачений и громких дел с участием Генеральной прокуратуры, КНАБа и Госконтроля, социальные сети заполнены новыми предвыборными обещаниями.

Проведенный "Нашей" опрос показал, что информационное пространство настолько перенасыщено, что людям достаточно сложно разобраться в происходящем. Возможно, именно поэтому часть читателей не следят за политическими новостями, как они указали, принципиально. Таких было выявлено 46% от общего числа участников опроса. Еще 11% - не следят, потому что по разным причинам не будут голосовать на предстоящих выборах.



В свою очередь 32% респондентов читают и слушают информацию о политиках перед выборами, чтобы объективно оценить кандидатов в депутаты и сделать правильный, по их мнению, выбор. 4% иногда что-то смотрят или читают, чтобы быть в курсе событий, а еще 7% - специально за новостями такого рода не следят, но если случайно такой материал попадается, то читают (смотрят, слушают).



Результат опроса наглядно показывает, насколько не доверяют горожане депутатам. Это совсем не удивительно, учитывая обилие скандалов и вскрытых махинаций наших политиков. За последние 4 года Даугавпилс очень часто упоминался во всех республиканских СМИ. Жаль только, что не с хорошей стороны.