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В ДАУГАВПИЛСЕ
Народные новости от 2 мая
(1)
02.05.2017 06:06 | Автор: nasha.lv
Фото: коллаж nasha.lv
В эфир радиостанции Алиса Плюс вышел очередной выпуск программы «Народные новости».
Выпуск этой недели доступен в аудио записи эфира.
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Комментарии
(0-10/1)
Разве нет?
02.05.2017 07:27
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Мэр несет такую чушь, что я плавно начинаю сомневаться в его адекватности.
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