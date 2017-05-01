Более половины латвийцев считают, что об их материальном обеспечении в старости должно позаботиться государство, свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром исследования общественного мнения SKDS.
С тем, что об обеспеченной старости должен позаботиться сам человек, полностью согласны 10% опрошенных, скорее согласны — 20%.
В свою очередь совершенно с этим утверждением не согласны 30%, а скорее не согласны — 34% респондентов.
Еще 5% опрошенных не могли сформулировать ответ на этот вопрос.
В свою очередь совершенно с этим утверждением не согласны 30%, а скорее не согласны — 34% респондентов.
Еще 5% опрошенных не могли сформулировать ответ на этот вопрос.
Если же вернуться к постулатам кырлы-мырлы", то по ним выходит, что человек, всю жизнь отчисляет часть от своих доходов, на содержание государства и логично, что бы в старости, государство содержало стариков, да детей. Только для того, что бы эта схема работала, нужно несколько другое общество, "социально ориентированное", а такого на планете, ещё не наблюдалось пока.
Если же вернуться к постулатам кырлы-мырлы", то по ним выходит, что человек, всю жизнь отчисляет часть от своих доходов, на содержание государства и логично, что бы в старости, государство содержало стариков, да детей. Только для того, что бы эта схема работала, нужно несколько другое общество, "социально ориентированное", а такого на планете, ещё не наблюдалось пока.
Если же вернуться к постулатам кырлы-мырлы", то по ним выходит, что человек, всю жизнь отчисляет часть от своих доходов, на содержание государства и логично, что бы в старости, государство содержало стариков, да детей. Только для того, что бы эта схема работала, нужно несколько другое общество, "социально ориентированное", а такого на планете, ещё не наблюдалось пока.
Поэтому старикам нужно вроде социального жилья -потребности становятся меньше.Главноеобеспечить минимумом-еда,тепло,врач