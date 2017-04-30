У 54% зарегистрированных молодых безработных в возрасте от 15 до 29 лет — недостаточный уровень образования, т.е уровень средней школы или ниже, сообщает LETA со ссылкой на доклад Министерства благосостояния о реализации программы «Молодежная гарантия». Среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет этот показатель значительно выше — 62%.

Как отмечает Минблаг, отсутствие достаточного образования является одной из основных причин высокой безработицы среди молодежи. Низкий уровень образования способствует уязвимости молодежи на рынке труда и увеличивает риск ее дискриминации. Опыт Госагентства занятости и Госинспекции по труду свидетельствует, что молодые люди, окончившие только основную школу, часто не знают правовых аспектов трудовых отношений, поэтому подвергаются высокому риску нелегальной занятости.В то же время молодым безработным, которые имеют образование или квалификацию, иногда не хватает опыта предыдущей работы и необходимых навыков, которые требуются на рынке труда.Статистика показывает, что у 22% молодых безработных не было предыдущего опыта работы, а 78% молодых людей имели лишь опыт малоквалифицированной работы.Кроме того, Минблаг указывает, что не все молодые люди имеют навыки поиска работы и использования информации о востребованных на рынке труда навыках, профессиях и вакансиях. Проведенное Министерством образования и науки исследование «Мониторинг молодежной политики 2015» показало — только 18% опрошенных молодых людей воспользовались консультациями по вопросам карьеры, чтобы получить дополнительную информацию о тенденциях на рынке труда.Латвия после 2018 года больше не будет получать средства ЕС по программе «Молодежная гарантия».Латвия больше не укладывается в показатели, предусматривающие выделение этой поддержки: безработица среди молодежи в стране ниже средней в ЕС, сообщил на заседании правительства министр благосостояния Янис Рейрс. Например, в странах юга Европы она составляет 40%, есть страны, где безработица среди молодежи достигает даже 68%.В период 2014-2018 гг. Латвия получает средства по этой программе потому, что в 2012 году молодежная безработица в стране превышала 25% и составляла 28,5%. В 2015 году программа заработала в полном объеме. Безработица среди молодежи снизилась до 16,8%. В октябре 2015 года Rus.Lsm.lv писал, что половина молодых людей, числившихся безработными на начало года, были трудоустроены.Из 20 стран, которые получали финансирование по программе «Молодежная гарантия» с 2014 года, после 2018 года в помощи отказано шести странам. Кроме Латвии, это Чехия, Ирландия, Литва, Словения и Швеция.Всего по программе «Молодежная гарантия» Латвия получила в 2014-2018 гг. более 70 млн евро, сообщает LETA.В прошлом году в Латвии 44 тыс. молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет не учились и не работали. Это на 6% меньше, чем годом ранее, и на 18% меньше, чем в 2015 году.Судя по данным ЦСУ, именно молодежь сильнее всего подвержена миграции. Так, с 1996 по 2016 год численность латвийцев 1987-1991 годов рождения сократилась на 24%, причем основное — сразу на 12 процентных пунктов — уменьшение пришлось на последний пятилетний период, с 2011-го по 2016-й (в начале этого периода самым молодым членам группы было 20 лет, самым старшим — 24 года). Аналогичные показатели для людей 1992-1996 годов рождения — 15% за 20 лет и 7 пунктов за последние 5 лет: в 2011 году самые старшие члены группы достигли возраста 19 лет и, видимо, начали уезжать.Вторая — помимо массовой эмиграции — и последняя причина, которой можно объяснить сокращение населения — смертность. Однако, к счастью, у молодой части населения она мала: согласно ЦСУ, за, например, 2015 год число латвийцев, умерших в возрасте 20-34 года, составило менее 500, при том, общая численность этой возрастной группы превышала 390 тысяч.За прошлый, 2016 год, население Латвии уменьшилось на 16 тыс. человек. такая тенденция — сокращение численности населения в среднем на 1% в год — наблюдается как минимум с конца 1990-х годов. Ее «поддерживают» два приблизительно одинаковых по силе фактора: превышение смертности над рождаемостью и эмиграции над иммиграцией. Так, с 1995 до 2014 года население страны сократилось на одну пятую, с 2,5 млн. до 2 млн, и большая смертность и малая рождаемость «ответственны» лишь за 224,7 тыс. потерянных жителей. Например, в 2015-м картина выглядела следующим образом: смертность выражено обгоняла рождаемость (28,5 тыс. умерших и 22 тыс. новорожденных), а эмиграция — иммиграцию (20,1 тыс. уехавших и 9,5 тыс. приехавших).