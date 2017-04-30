В латвийских муниципальных выборах 3 июня будут участвовать кандидаты 19 национальностей, свидетельствует информация Центральной избирательной комиссии.

6916 кандидатов — латыши, 1532 не указали свою национальность, 330 — русские.



5461 или 61% кандидатов — мужчины, 3482 или 39% — женщины. Средний возраст кандидатов составляет 45,6 лет, при этом самому старшему кандидату — 88 лет, младшему — 18 лет.



25,8% баллотирующихся кандидатов — в возрасте от 41 до 50 лет, 25% — в возрасте от 51 до 60 лет.



Молодые люди в возрасте от 19 до 30 составляют 13,7% кандидатов.



В целом свои кандидатуры на выборы выдвинули 8943 человека, которые баллотируются по 594 спискам.