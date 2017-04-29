23 апреля 2017 года в Олимпийском Центре Риги состоялся ежегодный международный чемпионат "К-РИГА" . Чемпионат проводился по олимпийским правилам и собрал более 500 участников из Латвии,Литвы,Эстонии,России,Беларуси.

Даугавпилс на Чемпионате представляли спортсмены SOCHIN каратэ клуба (президент Сергей Иванько).Кроме того часть спортсменов клуба работала в судейском корпусе.Это Алиса Иванько ,Денис Куранов и Сергей Кудлис.Судейство на Чемпионате было на очень высоком уровне,учитывая международный состав судей из Латвии,Эстонии,Литвы,Беларуси,Саудовской Аравии.

Спортсмены SOCHIN каратэ клуба показали следующие результаты.

Арманд Гросберг - 1 место (золото) в КАТА,и 2 место (серебро) в КУМИТЕ (поединки). Арманд выступил отлично.Пройдя в финал с победой над сильным спортсменом из ВКК,в финале проиграл спортсмену из Беларуси с разницей в 1 балл.

Данила Губанов - КАТА - 1 место (золото) ,и в поединках - в борьбе с серьезными противниками ,достойное 2 место (серебро).

Отлично выступила Ева Элтермане,- в категории КАТА завоевала 2 место (серебро).

Юлия Григорьева в КАТА заслуженно получила 1 место (золото) .

Элина Сафронова в КАТА имея небольшой опыт заработала 2 место (серебро)

Эвелина Артимовича в КАТА стала на пьедестал 3-го места (бронза),но в поединках уличшила своей результат - 2 место (серебро).

Всего на 6 человек команды - 9 медалей.

Из 27 клубов и федераций 5 стран SOCHIN с данными результатами достойно занял 12 место.

SOCHIN каратэ клуб выражает благодарность в помощи автотранспортом Юрию Кудлису.



30 апреля в спортзале Русского Лицея будет проходить ежегодный международный открытый Чемпионат Даугавпилса по олимпийскому каратэ.Участники - команды из Латвии,Литвы,Беларуси.Организатор - Sochin каратэ клуб.