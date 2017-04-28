В 1917 году на Латгальском конгрессе было принято судьбоносное решение, объединившее Латгалию, Видземе и Курземе на пути к независимой Латвии. В честь этого события 6 мая в Даугавпилсском театре состоится премьера музыкального спектакля на латгальском языке Nūgrymušõ pile («Затонувший город»).

В основе спектакля «Затонувший город» лежит пьеса выдающегося латгальского и латышского общественно-политического деятеля, просветителя и литератора Франциса Трасунса, инициатора объединения Латвии. «Затонувший город» - пьеса, объединяющая героические легенды, в ней мифы сплетаются с исторической реальностью, актуализируя идеи национальной идентичности. Долгие годы она была забыта, но теперь, спустя почти сто лет, народ вспомнил слова Франциса Трасунса.



В древние времена существовал город, где все жили благополучно и счастливо. Жители за долгие годы привыкли к достатку и перестали ценить повседневный труд ради куска хлеба и уважать традиции. И город затонул. Но он воскреснет, если найдется человек, который поставит духовные ценности выше материальных и поведет соотечественников в бой за утраченную счастливую землю. Творческая команда спектакля верит, что Францис Трасунс счастливой землей считал нашу Латвию, сила которой – в единстве народа.



В создании спектакля «Затонувший город» участвовали многие известные художники, в их числе композитор Карлис Лацис. Он впервые писал музыку именно для латгальских текстов и признается: иногда приходилось несколько раз слушать слова, чтобы стал понятен весь смысл, латгальский язык очень живой и музыкальный. Карлис Лацис отметил также, что некоторые песни, созданные им для хора, он считает одними из лучших своих произведений.



Над спектаклем работал и руководитель танцевальной студии Dzirnas хореограф Агрис Данилевич, это его первый опыт сотрудничества с Даугавпилсским театром: «Я очень рад, что сейчас нахожусь здесь. Такой спектакль можно ставить только в Латгалии, где есть такие люди, такой менталитет, такая смесь кровей, эмоций, характеров, темпераментов. Всё это и делает Латгалию уникальным местом в Латвии. Поэтому мне кажется, что происходящее на сцене неповторимо».



Режиссер спектакля Олег Шапошников, костюмы и сценографию создали художницы Инга Бермака Апиаха и Агнесе Лейланде. В спектакле участвуют актеры и танцевальная труппа Даугавпилсского театра, хор «Даугава» под руководством Евгения Устинскова и приглашенные актеры Янис Яранс и Юрий Дьяконов.



Премьера – 6 мая в 17:00, следующий спектакль – 7 мая в 17:00. Также премьеру Даугавпилсского театра можно будет увидеть на сцене Латвийского Национального театра 15 мая.