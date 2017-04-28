В Даугавпилсе есть два Даугавпилса. Один - в предвыборных рекламных роликах партий, заявлениях чиновников и рассуждениях политиков. Второй - на улицах, во дворах и на прилавках. И оба эти города между собой не пересекаются.

Если пройти по вечерним улицам города и присмотреться, то не сразу заметишь, что половина окон уже не горят. Не потому что люди спят - вечер ранний - а потому что в этих квартирах уже никто не живет. Люди в отчаянии оставили свои дома и уехали в поисках стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Некоторое скопление людей еще можно наблюдать в выходные дни в районе рынка. Но большая часть приходит туда, что называется, по привычке. На улицах города стало свободно и просторно даже днем - людей-то меньше.



Про работу, зарплаты и цены - отдельный разговор. "Кусачесть" цен начинает пугать даже тех, кто еще несколько лет назад претендовал на гордое звание "среднего класса". Нынешний "средний класс" в Даугавпилсе - это люди, имеющие хоть какую-то относительно постоянную работу. Подавляющее большинство, не считая работников муниципальных учреждений, работает за минимальную зарплату и очень довольно, что найти удалось хотя бы такой заработок. Треть жителей города стоит в очередях за пособиями. Треть - получает пенсии меньше 250 евро в месяц. Расходы города на безопасность, то есть, на содержание муниципальной полиции, растут из года в год. Не удивительно. Нищета порождает преступность. Это один Даугавпилс.



И рядом с ним, на тех же улицах - другой. Новые машины, отпуска за границей, хорошие зарплаты, уверенный взгляд и красочные перспективы, изображаемые на графиках думы и в рекламных роликах. Очередные "программы реноваций", реставрации Крепостей, строительство Спортивных Холлов и Центров Ротко. Программа развития города до 2030 года. Бюджеты развития и прожекты развития промышленных территорий города.



Интересно, политики, живущие в своем Даугавпилсе, правда, не видят, что происходит в городе? Массовая безработица и отъезд жителей их не наводят на размышления о том, что реновированные трансформаторные будки и перестроенные бассейны в скором будущем будут никому не нужны? Конечно, купить очередное разрушенное здание и вложить муниципальные тысячи в его ремонт проще, чем хотя бы попытаться решить проблему безработицы. Именно поэтому люди не верят политикам - те живут какой-то своей жизнью, с реальностью не пересекаясь.



Жизнь думских чиновников, всяко, стабильнее. Официальные доходы мэра Даугавпилса за последние 4 года работы в думе - около 100 тысяч. Вице-мэр Янис Дукшинский - чуть более 100 тысяч евро. Вице-мэр Петерис Дзалбе - порядка 73 000 евро. Ярый бунтарь и противник системы в недалеком прошлом - Юрий Зайцев, который, стараниями мэра, вырос до директора стратегического развития Теплосетей, и тот заработал тысяч 50.



Не надо удивляться, что идеальные картинки, которые рисуют думские чиновники, поддежки у рядовых жителей не находят.