Муниципальные печатные издания влились во властные структуры и стали рупорами руководства самоуправлений. Информационные издания, подобные обычным масс-медиа, на деле не являются настоящими СМИ – они служат интересам тех, кто у руля в самоуправлении, и позволяет им оставаться у руля. Такое мнение выразил в интервью Latvijas Radio бывший президент Валдис Затлерс.

«Самоуправления фактически стали маленькими олигархами. Им принадлежат предприятия, им подконтрольна пресса, им принадлежит власть. И как же вы хотите, чтобы сменялась власть?», - заявил Затлерс.



По мнению Затлерса, в изданиях самоуправлений прочно укоренилась «линия партии», как в советскую эпоху.



«Мы вернулись к тому же циклу, что при коммунистической оккyпации. Тогда масс-медиа было печатным органом партии власти. И эта ментальность в маленьких городах соxранилась и поддерживается. Нас ждет еще лет десять, пока мы освободимся от призрака коммунизма», - считает экс-политик.



В том, что в ряде самоуправлений сидят у власти одни и те же руководители, экс-президент считает ответственными местных избирателей:



«Если избиратель доволен тем, что дано добро на коррупцию и бесxозяйственность, если избиратель финансово зависим от руководящей партии или запyган... если он всем этим доволен, то не ждите, что будет какая-то смена власти».



К тому же определенным людям много лет сохранять свою власть в самоуправлениях, по мнению Затлерса, помогает задействование административного ресурса для сохранения своего статуса.

