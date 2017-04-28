К 100-летию Латвийского государства приурочен целый ряд мероприятий, которые пройдут с 2017 до 2021 год. Ряд из них посвящен историческому Латгальскому конгрессу, который состоялся в 1917-м году. На нем было принято решение объединиться с Курземе и Видземе ради создания независимого государства.

На Форуме народов Латвии в Даугавпилсе особый акцент будет поставлен на том, насколько важно единство народов для развития и самого существования Латвии.

«LAVKA» - так называется дискуссионный клуб в Даугавпилсе. На сей раз «LAVKA разговоров» пройдет уже в 9.00 в разных кафе, где прямо за завтраком начнут знакомиться и обсуждать актуальные проблемы участники форума.

В 11.00 в Доме единства начнется Форум народов, в котором примет участие президент Раймонд Вейонис. Представители Даугавпилсского университета проведут научные чтения по темам «Роль национальных меньшинств в становлении Латвийского государства», «Юбилей Дома единства» и другим.

На площади Виенибас в 13.00 начнет праздник „Latgale svin”. С программой «Танго над городом» выступит Даугавпилсский оркестр аккордеонистов и солисты Национальной оперы Илона Багеле и Рихард Мачановскис.