В краях не хватает активных людей, поэтому во многих самоуправлениях директора школ выдвигают свои кандидатуры на выборах и проходят в местную думу. Однако в идеальном мире главе образовательного учреждения не стоило бы совмещать работу в школе и думе, заявил в эфире Latvijas Radio глава Минобразования Карлис Шадурскис.

Реальность такова, что в краях населения становится все меньше — и понятно, что партии и объединения обращают внимание на живущих в крае активных и образованных людей: приглашают директоров школ присоединиться к спискам.



При реформировании сети школ, если директора учебных заведений будут одновременно депутатами, может возникнуть конфликт интересов — и с этим тоже надо считаться, признал Шадурскис.



Он, однако, выразил надежду, что не сложится ситуация «сеть школ надо привести в порядок, только мою не трогайте».



Министр подчеркнул, что при реформировании школьной сети важно будет говорить с самоуправлениями — и оперировать понятными им числами.



Отметим, что в Даугавпилсской думе среди депутатов два представителя учебных заведений города: директор Даугавпилсской музыкальной средней школы и директор 15-ой средней школы.