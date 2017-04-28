С 1 мая по всей Латвии начинается период повышенной пожароопасности в лесах.

Государственная служба леса напоминает, что за несоблюдение правил противопожарной безопасности может быть применена как административная, так и уголовная ответственность. Физические лица могут быть оштрафованы на 30-350 евро, юридические - на 70-700 евро.



Во время пожароопасного периода в лесах запрещено разводить костры, бросать непотушенные спички, окурки и др. Также запрещено ездить на транспортных средствах за пределами дорог, за исключением случаев, когда транспорт необходим для тушения пожаров, оказания помощи при несчастных случаях и для лесохозяйственных работ.



В этом году зарегистрировано уже 54 лесных пожара общей площадью 33,2 гектара.