27 апреля в эфире радиостанции Alise Plus прошла очередная программа "Игры престолов". Ведущие в студии - Александр Комаров, Виктор Янцевич и Александр Гришаков.

В программе обсуждались следующие темы:1. Пополнение штата Даугавпилсской думы.2. Зарплаты чиновников продолжают расти.3. Даугавпилс расположился в хвосте списка самоуправлений по индексу территориального развития.4. Город живет в кредит. Долговые обязательства думы продолжают расти.5. Списки поданы. Кто хочет управлять городом?6. Руководство города присвоило себе чужие проекты.7. За давностью лет. Невыполненные обещания председателя самоуправления Яниса Лачплесиса.