Обсуждение российской угрозы, призывы вступать в Земессардзе и наращивание военного потенциала по обе стороны восточной границы заставляют неуютно себя чувствовать многих русских в Латвии, заявил российский журналист Андрей Яковлев в дискуссии «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4. Политолог, депутат Сейма Вейко Сполитис возразил, что Запад лишь реагирует на «неадекватное поведение России». Поэтому и нужна военная подготовка, в том числе — подрастающего поколения.

Сегодня активно обсуждается идея о том, что каждый гражданин Латвии, не желающий вступать в Земессардзе, мог бы пройти курс военной подготовки и стать солдатом запаса. По мнению Яковлева, угроза преувеличена (и даже надуманна), а опасность несет в себе враждебная, выраженно антироссийская риторика в информационном пространстве Латвии и ЕС. И настораживает, что планируемое обучение молодежи вполне полезным навыкам — основам безопасности жизни, оборонного дела — увязывается с российской угрозой.



«Я на протяжении 25 лет наблюдаю эту тенденцию. В 1990-е, когда я еще был корреспондентом российского ТВ, кто-то из начальства Земессардзе или штаба армии (не помню точно – возможно, Эйхманис) проговорился, что в качестве потенциального врага рассматривается Россия. Скандал был! А сегодня у Граубе берут интервью о том, что под Алуксне, рядом с границей, будет новый полигон, какая-то инфраструктура.



И на кадре красная плашка: «Агрессия России». Грубо говоря – это навязывается, и потом как само собой разумеющееся преподносится: вот, Россия вооружается, и балтийцы боятся», — сказал Яковлев, шеф-редактор BaltNews.lv.



Он напомнил о резонансном фильме ВВС с фантастическим сценарием вспышки сепаратизма в Латгалии и «захвата Даугавпилса» пророссийски настроенными повстанцами:



«Он вообще откуда взялся, его кто придумал? Ко мне как продюсеру зимой 2014/15 года обращается по старой памяти NHK, японская телекомпания — для Азии это больше, чем ВВС для Европы, очень серьезное общественное ТВ. И говорят: найди мне людей в Даугавпилсе — тех, которые хотят отделиться, найди мне еще таких-то. Это чтобы я под эту схему подогнал и организовал съемки, и они могли создать фильм об этом.



В прошлом году тоже — телекомпания из Лондона предлагает: найди мне двух молодых парней, 30-летних, образованных, русского и латыша, которые живут в одном городе, ходят по коридорам одного вуза, но только у латышей своя тусовка, они ходят на факельные шествия, а у русских — своя, и они надеются на помощь России. Мол, конфликт зреет, и это надо показать. Я говорю: ребята, у вас ложный концепт! Это придумано».



Вейко Сполитис на это парировал, что "мы же действуем вместе с союзниками по НАТО, а не наращиваем военную мощь наперекор России. Нет, мы просто хотим политикой сдерживания добиться того, чтобы Россия и не помышляла, будто она что-то может сделать здесь, в Балтийских странах. Батальон НАТО в странах Латвии и Польше для того и задуман, чтобы политика сдерживания работала».



По мнению Андрея Яковлева, в латвийском информационном поле упускается из виду один момент:



«Есть исследования, что русские дети, в частности в Латгалии, испытывают дискомфорт, потому что направленность этого они понимают — против кого».