Сегодня, 27 апреля, с 22.00 до 24.00 на трассе А13 (в направлении от Даугавпилса в сторону пос. Медуме) в одном километре от самого поселка движение автотранспорта будет ограничено. Связано это с тем, что будут проводиться работы по подъему тягача, попавшего в ДТП при проезде ремонтируемого участка дороги. Для работ будут привлечены краны. В момент самого подъема техники минут на 20 движение будет перекрыто совсем.

Водителям рекомендуется учитывать данные обстоятельства, а также быть предельно внимательными на дорогах.