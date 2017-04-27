Тема вывоза мусора в Даугавпилсе в последние годы стала одной из самых наболевших и обсуждаемых. Особенно с приходом в 2014 году нового оператора - фирмы “Clean R”. Горожане так давно желавшие получать эту услугу дешевле, тем не менее, с ужасом заметили, что вместе с ценой снизилось и качество обслуживания. Зловонные кучи мусора у сокращенного количества контейнеров во дворах равнодушными не оставили никого. Критика работы “Clean R” посыпалась с первых дней, и жаловаться люди продолжают до сих пор. Однако не исключено, что впереди город ждет настоящий мусорный коллапс. Дело в том, что договор с фирмой “Clean R”, обслуживающей город на данный момент, истекает уже 15 мая, а руководство города до сих пор не только не заключило договор с новым оператором, но даже не определила победила конкурса на вывоз мусора.

На последней пресс-конференции мэр Лачплесис заявил журналистам, что пока судебные разбирательства не закончатся, победителя конкурса на вывоз мусора объявлять не станут. Действительно, куда торопиться?



Напомним, что конкурс длится уже долгое время и с определенными сложностями. В частности фирма "Clean R", желая сохранить нынешние позиции в городе, затягивает конкурс жалобами и исками. Сначала "Clean R" подала жалобу в Бюро по надзору за закупками, но после рассмотрения конкурс было разрешено продолжить. Оператор на этом не успокоился и обжаловал решение Бюро в суде, но снова потерпел неудачу - суд принял решение в пользу самоуправления. Далее в течение двух недель данное решение можно обжаловать в суде высшей инстанции (оно же и будет окончательным). Т.е. на данный момент конкурс не завершен и удастся ли его завершить вовремя, пока неизвестно.



Напомним, что на конкурс свои предложения подали 6 фирм:



SIA “Clean R” – 8.28 евро (без НДС) за 1m3



AS “EKO Baltia” – 8.26 евро (без НДС) за 1m3



SIA “Ragn-Sells” – 9.24 евро (без НДС) за 1m3



SIA "VIDES SERVISS" – 7.23 евро (без НДС) за 1m3



AS "Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums" – 6.99 евро (без НДС) за 1m3



SIA "EKO LATGALE" – 6.89 евро (без НДС) за 1m3.



Сумма закупки в течение следующих 5 лет составит около 8 миллионов евро.