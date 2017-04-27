28 апреля в 15.00 в филиале Латгальской Центральной библиотеки (ЛЦБ) в Детской библиотеке «Зилите» состоится презентация новой книги Лидии Васараудзе и Евгения Голубева под названием «Одуванчики».

В книге «Одуванчики» собраны загадки для детей младшего школьного возраста на русском и латышском языках. Авторы книги подчеркивают, что отгадывание загадок – это не только интересный и полезный способ проведения свободного времени, но и занятие, способствующее развитию творческого мышления детей.



В мероприятии приглашаются принять участие читатели ЛЦБ и филиалов, семьи и все желающие. В ходе мероприятия Лидия Васараудзе и Евгений Голубев познакомят присутствующих со своей книгой и предложат принять участие в веселой игре по отгадыванию загадок. Самые активные участники получат поощрительные призы.