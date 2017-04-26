Обвиняемый по делу о незаконном участии в вооруженном конфликте в Восточной Украине Артем Скрпиник заявил, что занимался в Украине гуманитарной деятельностью, а в предыдущих показаниях сам себя оговорил, сообщает nra.lv со ссылкой на агентство LETA.

Обвиняемый подал в Рижский суд показания на русском языке. Он объяснил, что принял решение дать показания в письменном виде из-за травмы головы. Также он отметил, что легко возбудим, поэтому не всегда адекватно реагирует на вопросы, особенно касающиеся конфликта в Украине. Именно это, по словам А. Скрипника, и произошло во время его допроса Полицией безопасности. Он находился под психологическим давлением, события были вымышлены, они не могли происходить, и таким образом он сам себя оболгал. Кроме того, по рассказу Скрипника, прокурор на допросе его спровоцировала на высказывание своего мнения по поводу происходящего в Украине, что он и сделал, реагируя слишком остро. О своем поведении он сожалеет.



Добавим, что А. Скрипник не признает себя виновным в инкриминируемых ему преступлениях. Молодой человек подтвердил что он был в Луганске, но не помнит в течение какого времени. Правда, потом добавил, что не больше 4 раз. ВО время своих визитов Скрипник, по его словам, вез гуманитарный груз, а также его интересовала происходящая там ситуация. Артем вез лекарства и одежду для нуждающихся. Участие в военных действиях он отрицает.