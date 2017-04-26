На пресс-конференции городской думы ее представителям, к сожалению властей, не всегда приходится отвечать на приятные и комплиментарные вопросы. Журналисты имеют привычку задавать прямые и, порой, неудобные вопросы. Вежливых политиков от невежливых отличает простое качество - уметь корректно отвечать именно на неудобные вопросы.

Жаль, что нашего мэра, судя по всему, к вежливым политикам причислить нельзя. По крайней мере, в этом убедились в очередной раз те, кто присутствовал на плановой пресс-конференции в думе Даугавпилса. Один из журналистов задал Янису Лачплесису вполне простой вопрос. Дословно он звучал следующим образом: "В нашем городе жители смотрят, читают, слушают различные СМИ. Скажите, почему вы не участвуете в дебатах, которые проводят радио SWH или Латвийском радио?".



На что Янис Лачплесис достаточно резко ответил: "Если радио SWH или Латвийское радио будут мне такие вопросы задавать, я и отвечу. Я не знаю, чтобы они Вас уполномочили от их имени задавать вопросы. От чьего имени вы задаете вопрос? Вы журналист радио SWH или Латвийского радио? Нет? Ну, тогда о чем разговор?".



Несмотря на то, что журналист попытался мотивировать свой вопрос, возможности продолжить коммуникацию он удостоен не был. Янис Лачплесис прервал представителя прессы резким "Спасибо", которое прозвучало, скорее, как "закройте рот!".



К сожалению, это далеко не единичный случай, когда Янис Лачплесис проявляет полное отсутствие такта в выполнении своих должностных обязанностей. После того как градоначальник стал игнорировать все городские СМИ за исключением компании Даутком, возможность задать прямой вопрос руководству города у журналистов осталась только дважды в месяц в рамках получасовой пресс-конференции. Половина времени отведена под анонсирование городских мероприятий, оставшиеся же 10-15 минут отведены на вопросы прессы. Правда, как показывает практика последних встреч, получать ответы на интересующие журналистов, а следовательно и горожан, вопросы, от Яниса Лачплесиса становится все сложнее. Руководитель думы то и дело переворачивает вопрос, переводит тему, в нежелании давать ответ, сам начинает задавать вопросы журналистам, повышает тон, прикрывая свое нежелание отвечать на вопрос зазубренной фразой "это предвыборная агитация". Четкие ответы на, судя по всему, согласованные заранее вопросы, получают исключительно журналисты лояльного к думе СМИ, владелицей которого является Елена Панкевич.



В итоге, имея весьма ограниченную возможность пообщаться с руководством города напрямую, журналисты как городских, так и латгальских СМИ, после каждой пресс-конференции сходятся в едином мнении, что общаться с прессой Янис Лачплесис все-таки не умеет.