Нам всем часто приходится слышать фразу «Народ достоин той власти, которую он выбирает». Но, так ли это на самом деле? Действительно ли мы получаем тех руководителей, которым хотим доверить свой город и свое будущее?

Разворачивающиеся вокруг нынешней думы скандалы с возбуждением уголовных дел, критическими заключениями Госконтроля по работе предприятия «Daugavpils Siltumtīkli», нарушения в закупках, распределение конкурсов между приближенными к власти бизнесменами и сомнительные назначения на руководящие должности, привели к тому, что горожане всё чаще высказывают недоверие в адрес руководства города.

- У нас такого никогда не было. Одни скандалы, ничего не делается. С таким руководством ничего хорошего не будет, - говорит жительница Даугавпилса Кристина.



В чем же все-таки кроется причина недовольства нынешней властью?



Ответ на этот вопрос лежит на поверхности. У руля города стоят люди без лидерских качеств и харизмы. К тому же, отдавая большинство голосов за одних, во главу управления городом встают другие. И это не может не вызывать апатию, которая подтверждается низкой явкой на выборах.



Стоит ли удивляться, что игнорируя из года в год мнение и выбор горожан, люди перестали доверять власти, а город постепенно пришел в упадок. Безработица достигла максимального уровня, а по индексу развития министерство определило Даугавпилс на 118 место из 119 самоуправлений Латвии.



С вопросом «Что вы думаете о действующем главе города и каким всё-таки должен быть мэр Даугавпилса?» мы обратились к горожанам:

- Мэр главную часть должен быть харизматичным, и он должен держаться за свои обещания, которые давал, и не должен быть мямлей, что очень важно. Жалко, конечно, что мы выбираем одних, а мэрами становятся другие. И я, конечно, хотел бы, чтобы новый мэр был бы более целеустремленный, и думал больше о молодых людях, потому что мы должны здесь оставаться, работать и создавать семьи — это самое главное, чтобы город процветал, - поделился молодой человек Марис.

Житель Даугавпилс Илья высказал свое мнение в отношении действующей власти: «Разве это мэр? Посмотрите кем он себя окружил! Грамотных, профессиональных людей рядом с ним единицы. Поэтому и не дают городу денег. При такой власти мы просто превращаемся в нищих. Очень надеюсь, что после выборов вся дума поменяется».



- Столько людей уехало, у меня уже практически друзей не осталось, - сетует молодая девушка Анна. - Думаю, что город привести в порядок будет очень сложно и очень долго. Новый мэр должен быть хорошим хозяином и должен быть ближе к людям.



Вот такое мнение. Возвращаясь к началу, «Народ достоин той власти, которую он выбирает». Правда, стоит добавить — если народ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО выбирает. Пока же во главу города путем договоренностей и политических интриг ставятся серые и безликие руководители, шансов на перемены у города практически нет. Однако, всегда есть возможность что-то изменить. Подобная возможность представится горожанам уже 3 июня.