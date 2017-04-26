Для каждого из нас цирк – это не пустое слово. Услышав его, все мы сразу же начинаем представлять себе парящих под куполом гимнастов, взмывающих в высь акробатов, мастерски шагающих по леске эквилибристов, и конечно же, озорных клоунов, дрессированных собак, голубей, попугаев, медведей и даже львов и тигров.





С 27 апреля по 7 мая в Даугавпилсе VIP Cirk с новой захватывающей программой.



В представлении примут участие львы, тигр, попугаи, собачки и многие другие.



Свой красочный купол VIP Cirk раскинет по адресу: ул. Кр.Валдемара 24 (Центральный парк).





Представления состоятся:



27, 28, 29, 30 апреля. 3, 4, 5, 6, 7 мая.



27, 28, 29 апреля, 3, 4, 5, 6 мая – в 18:00 часов



30 апреля, 7 мая – в 18:00 часов







Касса работает с 12.00 часов до 18.00 часов



Цена билетов:8, 10, 14 EUR, VIP места – 18.00 EUR.

Детям до 3-х лет - вход свободный.



Телефон для информации: +370 68577419



www.vipcirkas.lt Цирк – это самое настоящее мистическое место, где сбываются наши самые сокровенные фантазии. Перевоплощение наших детских снов прямо на сцене, оживление любимых игрушек, обладающие сверх способностями любимые герои… что же может быть дороже и ближе нашему сердцу?! Ведь цирк нам снова и снова доказывает, нас убеждает и в живую показывает, что сны, мечты и грезы – могут перевоплотиться в реальность.в Даугавпилсе VIP Cirk с новой захватывающей программой.В представлении примут участие львы, тигр, попугаи, собачки и многие другие.Свой красочный купол VIP Cirk раскинет по адресу:27, 28, 29, 30 апреля. 3, 4, 5, 6, 7 мая.27, 28, 29 апреля, 3, 4, 5, 6 мая – в 18:00 часов30 апреля, 7 мая – в 18:00 часовЦена билетов:8, 10, 14 EUR, VIP места – 18.00 EUR.Детям до 3-х лет - вход свободный.Телефон для информации: +370 68577419