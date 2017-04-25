21 апреля в Олимпийском центре прошёл кубок ДЮСШ по женской вольной борьбе. В соревнованиях принимали участие как новички, так и более опытные спортсменки.

Возрастная группа 2004 год и младше в основном боролась в партере (на коленочках) т.к. для многих это были первые соревнования по борьбе. В этой возрастной группе чемпионками стали:

Анастасия Яковлева (20кг),ДЮСШ

Анастасия Петрова (23кг), ДЮСШ

Мария Соколова (28кг), клуб "Victory-1" - также была награждена кубком за лучшую технику.

Кития Лауце (32кг) Цесис

Руслана Белоусова (36кг), ДЮСШ

Виктория Краста (46кг), ДЮСШ

Виктория Кузмицка (50кг) В-пилсский район

Габриэла Курме (+50кг) ДЮСШ



В возрастной группе 1999-2003г.рожд. чемпионками стали:

Светлана Романовская (49кг) ДЮСШ

Анжелика Якубовича (54кг) Краслава

Наталья Кузменко (58кг) ДЮСШ

Рамина Мамедова (63кг) ДЮСШ

Лолита Оболевича (70кг) ДЮСШ



Участие принимали команды из Гулбене, Краславы, Цесиса, Даугавпилсского района, Д-пилсский клуб "Victory-1" и ДЮСШ.