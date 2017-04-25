За минувшие сутки пожарные в Латгалии получили 13 сигналов о различных ЧП: 8 из них - это были пожары, 4 связаны ос спасательными работами, 1 вызов был ложным.

Вчера даугавпилсские сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) участвовали в "операции" по спасению кота в Даугавпилсе. Животное влезло на дерево и не могло оттуда спуститься - мешал поводок, который зацепился за ветки дерева. Однако все окончилось хорошо. Спасатели кота освободили и с дерева сняли.



Вчера в регионе также произошло 6 пожаров, связанных с поджогами сухой травы. Всего выгорело 3,1 га земли. Самый крупный пожар зафиксирован в Ливанском крае, где сгорело 1,5 га травы.