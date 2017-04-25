Посетителям художественного центра им. М. Ротко в Даугавпилсе в эти дни выпала редкая возможность – увидеть картину Эдварда Мунка «Портрет адвоката Людвига Мейера». Ее на время предоставил Тронхеймский музей искусств. Всего же здесь выставлено пять экспозиций.

В программе «Сезон тишины» представлены труды и местных авторов, и иногородних, и зарубежных. Каждый год день рождения арт-центра Марка Ротко в Даугавпилсе становится событием, которое привлекает много посетителей, а благодаря возможности посетить выставочные залы бесплатно наплыв гостей значительно возрастает. Не стал исключением и этот год. На сей раз особенно много было молодежи.

Заместитель руководителя центра Марис Чачка раскрыл замысел выставки, открывшейся к четырехлетию центра:

«Думая о том, как мы будем отмечать 4 года, решили, что это будет «Сезон тишины», объединяющий разные форматы и разное видение того, как авторы видят тишину и воплощают в своих работах. В этом сезоне мы решили сделать сюрприз для себя, горожан и Латвии. Впервые в Латвии у нас выставлена картина Эдварда Мунка».

«Портрет адвоката Людвига Мейера» будет находиться в экспозиции до 19 сентября. Работу норвежского живописца привезли из Музея искусств в Тронхейме. Руководитель центра в Даугавпилсе Алексей Бурунов благодарен коллегам из Норвегии за то, что те пошли навстречу:

«В этом музее у них Мунк – эта единственная работа, которую они сняли с экспозиции, и сейчас там пустое место. Это говорит об отношении этого музея как к центру Ротко, так и к самому Ротко».

Не одним Мунком ограничивается новый сезон. В экспозиции выставлены работы Ричарда Дэнни из Австралии – проект «Эра тишины», рижанки Линды Зивере, которая с 2001 года живет и работает в Дании. Она прислала проект «В тишине». Местная художница Санри представила свои картины под объединяющим названием «Коммуникация – это ключ».

Британская художница Эрин Лоулор привезла в Даугавпилс выставку «Ономатопея», до этого находившуюся в Копенгагене:

«Я необычайна рада и счастлива открыть выставку здесь, в месте, где родился Ротко! Это очень красивое место. Для города – настоящее достижение создать такое место. В частности мне как художнице приятно, что мои работы находятся вместе не только с Ротко, но и с Мунком одновременно. С двумя гигантами живописи XIX-XX веков».

Кроме того, до 2 июля будут открыты две групповые выставки. С проектом «Х: критическая граница – Чернобыль», посвященному взаимоотношению человека и природы, приехали гости из Литвы. И еще в пятый раз были представлены конкурсные работы более чем 50 художников Латгальского региона.