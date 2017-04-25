В Стропском лесопарке в Даугавпилсе продолжаются работы по оборудованию парка приключений "Тарзан". Как сообщило на минувшей пресс-конференции руководство города, парк начнет работу ближе к концу мая. До этого момента нужно благоустроить территорию и протестировать трассы.

Также СМИ было объявлено о том, что в городе будет создано новое предприятие, которое будет заниматься обслуживанием и поддержанием работ парка. Работать в "Тарзане" будут в основном молодые люди.



На данный момент парки "Тарзан" успешно работают уже в трех городах Латвии: В Лиепае, Юрмале и в Сигулде.