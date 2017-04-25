22 апреля в Даугавпилсе, как и по всей Латвии, прошла Большая толока. По предварительным результатам, озвученным городской думой, на полигон было вывезено 8 машин с 46 тоннами мусора. Но это не окончательные данные, более точные цифры будут известны позднее.

Всего для участия в толоке была заявлена 51 группа жителей и сотрудников различных структур и учреждений. Все, кого не испугала в этот день плохая погода, отлично поработали, очистив территории города от мусора.



Стоит отметить однако, что такое количество собранного мусора делает честь только тем, кто его собрал, но никак не руководству города, которое допустило появление в городе такого огромного количества отходов. 46 тонн мусора свидетельствуют о недостаточно хорошей работе муниципальных структур, ответственных за уборку стихийных свалок.



Как показывает многолетний опыт, определенную часть населения, которая считает нормальным выбросить мусор в лесу или другом не предназначенном для этого месте, перевоспитать невозможно. В связи с этим самоуправлению стоило бы больше внимания уделить уборке мусора, и не раз в год во время общегосударственной толоки, а регулярно, т.к. места стихийных свалок в городе в основном одни и те же.