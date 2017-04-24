Несмотря на то, что в каждой квартире давно уже есть санузлы, где можно помыться, услуги бань в Даугавпилсе пользуются популярностью. Нынче в банях не столько моются, сколько отдыхают, парятся в парилках и используют все возможности этого места, которых нет дома.

Одним из излюбленных мест отдыха горожан является баня на ул. Стацияс, 63. Однако с 28 апреля она временно закроет свои двери для любителей попариться. Баня, как сообщает предприятие “Sadzīves pakalpojumu kombināts”, закроется на реконструкцию. О том, когда ремонтные работы завершатся, пока информации нет.