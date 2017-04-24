Общество латвийских больниц осталось довольно переговорами на тему планируемых изменений в рамках реформы больниц. Однако остались поводы для дискуссий касательно нескольких медучреждений Латвии, в том числе Прейльской больницы в Латгалии, пишет сегодня портал nra.lv.

Данное учреждение считает важным аспектом оказание помощи при родах в больнице, от чего отказываться не собирается. Отметим, что Родильное отделение в Прейли популярно и среди рожениц Даугавпилса, о качестве данных услуг там пациенты отзываются хорошо. Согласно плану реформы однако Прейльская и Краславская больницы станут своего рода вспомогательными медучреждениями Дауавпилсской региональной больницы. В результате изменений больница в Прейли должна работать только 12 часов в сутки и пациентов принимать будет один врач и помощник врача. На данный момент ищутся пути решения непростой ситуации.



Главврач Краславской больницы Александр Евтушок признает, что сотрудничество между больницами возможно, и оно уже происходит. "Краславская больница может оказывать круглосуточную неотложную медицинскую помощь в ситуациях, когда жизни пациента ничего не угрожает."- сказал г-н Евтушок. " У нас, конечно, никогда не будет магнитного резонанса, но у нас есть компьютерный томограф, рентген, эндоскопические исследования, и все эти услуги мы можем оказывать пациентам. Вопрос в том, сможет ли Даугавпилс принять больше пациентов, чем сейчас?"