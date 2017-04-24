«Мир цветов» - под таким названием в даугавпилсском Центре белорусской культуры (ЦБК) 11 апреля 2017 года открылась юбилейная фотовыставка Софии Ковалевой-Кривоносовой, приуроченная к 80-летию известной в Даугавпилсе и за его пределами фотохудожницы. Множество выставленных фотоснимков объединены темой цветов и несут в себе заряд яркой и положительной энергии, хорошего настроения и удивительной гармонии.

София Ильинична родилась в деревне Пашково Старосельского сельсовета Витебской области. Во время войны, в малолетнем возрасте, вместе с матерью была вывезена в Германию. После войны воспитывалась в детском доме в Даугавпилсе. Закончила Ремесленное училище и Электромеханический техникум в Риге. Работала инженером в ПМК Энергостроя в Даугавпилсе.

София Ковалева-Кривоносова - яркая и многогранная творческая личность, обладающая многими способностями и талантами. Фотографией занимается с молодых лет, ее фотовыставки неоднократно проходили в Даугавпилсе, а также в Вильнюсе и Пскове. Награждена дипломом «Золотой объектив» Академии литературы и искусства (Италия). Она также является членом писательской организации «Русло-Л», издала три сборника стихов. Когда-то возглавляла Спортивный клуб инвалидов Даугавпилса (и в настоящее время участвует в его работе), принимала участие в соревнованиях по шашкам, шахматам, стрельбе, имеет спортивные награды.

На открытии выставки София Ильинична рассказала очень много интересного о себе, о своем любимом деле – занятии фотографией, прочитала свои стихи. А потом было очень много награждений, торжественных поздравительных слов. Юбилярша удостоилась почетных грамот, благодарностей и цветов от первого заместителя председателя Даугавпилсской городской думы Яниса Дукшинскиса, от консула Генерального консульства Республики Беларусь в Даугавпилсе Антонины Струневской, от руководителя ЦБК Жанны Романовской, от члена правления белорусского культурно-просветительского общества «Уздым» Татьяны Денисовой.

Для героини вечера в честь юбилея звучали стихи в собственном исполнении известных даугавпилсских авторов Анастасии Сазанковой, Екатерины Андреевой, Павла Плотникова; звучали песни на латышском и белорусском языках в исполнении хоровой капеллы ЦБК «Спадчына» (художественный руководитель Яна Юзефович) и солистки ансамбля «Пралескі» Юлии Хмельницкой; трогательные поздравления от соучредителя «Уздыма», многолетнего работника культуры Евгении Гуляевой и многих других гостей.

Выставка «Мир цветов» будет открыта для всех желающих до 28 апреля 2017 года (с 9.00 до 17.00) по адресу: Дворец культуры, ул.Смилшу, 92, 3 этаж, 305 каб.. Приглашаем ценителей прекрасного полюбоваться большим разнообразием цветов: от милых нашему сердцу полевых до экзотических…