«Наша» провела исследование и выяснила, что за 4 года штат думы располнел на 200 чиновников.

Если судить по телефонному справочнику, на январь 2017 года штат думы насчитывал, примерно, 530 человек. Для сравнения, в 2013 году в думе трудились, примерно, 310 человек. Итого, количество чиновников за четыре года выросло практически вдвое.



Согласно телефонной книге городской думы, в Департаменте развития в 2013 году работало 16 человек, а в 2017-м — уже 21. Департамент собственности в 2013 году состоял из 7 человек. Во время работы нынешней думы он был переименован в Департамент управления собственностью, а штат его составляет сейчас 29 человек.



Департамент молодежи в 2013 году насчитывал 5 человек, Управление спорта — 11. Была проведена «эффективная реформа», в результате которой обе структурные единицы были объединены в Департамент спорта и молодежи со штатом в 24 человека.



За последние четыре года на свет появился новый Отдел централизованных закупок, где работают 11 человек. В 2013 году такой структуры не было. Появился также Отдел по надзору за обществами капитала — 4 человека, а также Агентство по развитию туризма и туристической информации со штатом в 10 человек. В Центре Ротко были оформлены в 2013 году 15 человек, а в 2017-м — уже 21.



Значительно вырос штат Управления образования — с 29 человек в 2013 году до 40 человек в 2017 году. А Управление социальных дел со штатом 2013 года в 24 человека было «эффективно реформировано» в Социальную службу, где теперь работает 101 человек. Примечательно, что с увеличение штата в 4 раза, работа службы для горожан не стала эффективнее. Нарекания на очереди и промедления при оформлении пособий как были, так и остаются.



Практически, в думе нет ни одной структуры, где бы не возросло количество работающих. Это не могло не сказаться на росте расходов городской казны. Так, в бюджете 2013 года расходы на всеобщие функции управления (статья расходов, где учитываются все расходы на работу самоуправления) составляли около 5,14 миллиона евро в год. Рост по сравнению с 2012 годом составлял 1,89%. В бюджете на 2017-й год заложены расходы в размере 6,057 миллиона. Рост по сравнению с 2016-м годом — 12,57%.



На фоне такого существенного увеличения штата городской думы возникает вопрос: «Почему бюджетные должности распределяются без проведения конкурсов между своими приближенными?». За последние годы конкурсы на вакантные должности проводятся крайне редко. За исключением отдельных случаев, информация о свободных вакансиях простым горожанам практически недоступна. Не говорит ли это о том, что трудоустройство в думу на бюджетные должности происходит для знакомых, родственников и товарищей по партиям?



Нынешнее руководство города неоднократно было замечено в сомнительных назначениях без проведения конкурсов. Так, с приходом к власти, Янис Лачплесис единоличным решением назначил руководителем теплосетей Андрея Кузнецова, затем пристроил Юрия Зайцева членом правления в спидвеный клуб, после чего удостоил его звания руководителя отдела стратегического развития предприятия «Daugavpils siltumtīkli» с зарплатой в 14 тысяч евро в год. Также вне конкурса теплое место на теплосетях было обеспечено Николаю Игнатьеву, которого Янис Лачплесис определил директором финансового отдела предприятия. По словам Игнатьева, ввиду отличной работы и проявленных достоинств, Янис Лачплесис в начале этого года вне конкурса назначил его членом правления Даугавпилсского Олимпийского центра.



Сразу после выборов 2013 года разрослось и количество пиарщиков и советников думы. Так, часть сотрудников предприятия Даутком перешла на бюджетное содержание в думу. У Яниса Лачплесиса появились советники, пиарщики и редакторы из дружественного к думе СМИ. Одновременно с этим, мэр города стал практически не доступен для журналистов других медиа.



Примечательно также и то, что практически в каждой думской структуре работают члены Латгальской партии, а одинаковые фамилии сотрудников, как правило, представлены несколькими различными именами, подтверждая факт трудоустройства по родственному принципу.



Ввиду этого неудивительно, что за 4 года правления Лачплесиса, дума так сильно располнела. И это при том, что на уровне государства серьезно обсуждается вопрос о необходимости сокращения аппарата чиновников.

Хотелось бы, чтобы руководство самоуправления Даугавпилса тратило бюджетные деньги не на трудоустройство знакомых, родственников и товарищей по партии, а на создание таких рабочих мест, где производится хоть какая-то добавленная стоимость для города. Ведь количество фирм в городе сокращается, обороты бизнеса — падают, а безработица — продолжает увеличиваться.