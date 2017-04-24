Ознакомившись с декларациями депутатов Даугавпилсской думы — Лачплесиса, Дукшинского, Дзалбе, Бояруна и Зайцева, "Наша" подсчитала, что за 4 года их зарплаты облегчили городской бюджет на 350 тысяч евро.

Так, Янис Лачплесис за 4 года заработал около 100 000 евро. По состоянию на 2013 год, Лачплесис успел побывать и в Сейме, и в городской думе Даугавпилса (с 1 июля). Его доходы составили: в Министерстве финансов — 216 латов, в Сейме — около 10 000 латов, в даугавпилсской думе — 8300 латов. В 2014 основной доход мэр города получил в городской думе — свыше 24 тысяч евро. Такими же были его доходы и в 2015 году. При этом накопления Я.Лачплесиса составили всего 3200 евро. Декларация за 2016 год мэра Даугавпилса еще не опубликована, но, судя по публикуемым регулярно зарплатам сотрудников самоуправления, его зарплата за прошедший год будет сравнима с предыдущими — около 25 000 евро. Таким образом, суммарно Янис Лачплесис за 4 года получил из городского бюджета около 100 тысяч.



Первый вице-мэр Даугавпилса Янис Дукшинский за последний депутатский срок обогатился на 104 507 евро. Его зарплата формируется из оплаты за работу в качестве вице-мэра в Даугавпилсской городской думе, а также за пост уполномоченного представителя думы в Даугавпилсском Олимпийском центре. Ввиду стабильных поступлений на счет, долговые обязательства Дукшинского сократились с 21 000 в 2013 году до 8900 евро в 2016 году.



Петерис Дзалбе в 2013 году после выборов получил должность вице-мэра, после чего, будучи до выборов ярым оппозиционером, резко изменил свои взгляды и стал весьма лоялен к политике, осуществляемой думой Даугавпилса. За 4 года у власти благосостояние Петериса Дзалбе укрепилось на сумму 73 226 евро.



Владислав Боярун шел на выборы 2013 года как оппозиционер и защитник людей, обиженных властью. Получив должность председателя Жилищного комитета, городская дума стала основным источником заработка депутата. Так, за последние 4 года за счет городского бюджета г-н Боярун стал богаче на 38 591 евро.



Юрий Зайцев, судя по данным декларации, пришел в 2013 году в думу ни с чем. В его активах были лишь должности председателя Двинского народно-патриотического союза молодежи, члена правления VVO.LV, члена правления фирмы MAFKIS и Даугавпилсского объединения молодежи. О полученных доходах декларация умалчивает. Видимо, они были незначительны. С приходом в думу благосостояние депутата резко стало расти. Сначала мэр города назначил Юрия Зайцева членом правления SPEEDWAYGRANDPRIXOFLATVIA, обеспечив ему стабильную зарплату, а затем за активную жизненную позицию депутат удостоился должности директора отдела стратегического планирования и развития в Daugavpils Siltumtīkli. Это благоприятно отразилось на его доходах - зарплата в "Теплосетях" за год составила 14722 евро. Параллельно с этим бюджет депутата рос за счет работы в думе и от спидвея. В общей сложности за 4 года Юрий Зайцев получил 48 731 евро.



Таким образом, наглядно видно, что благосостояние каждого депутата за последние годы за счет городского бюджета стабильно росло. Суммарно за последний депутатский срок их содержание обошлось городу примерно в 350 тысяч евро. В то же время достаточно сложно объективно судить о том, отвечает ли полученная сумма объему и качеству выполненной ими работы.



Учитывая, что цифры доходов упомянутых депутатов значительно превосходят среднюю по Даугавпилсу величину официальных зарплат, можно сделать вывод: стремясь сохранить свои доходы на прежнем уровне, они будут очень активно рассказывать избирателям о своей полезности в городской думе. Однако, дело горожан — определить, готовы ли они продлить представителям самоуправления период стабильных доходов. Жаль только, что выполнение предвыборных обещаний у них не столь стабильно…