Даугавпилсская полиция самоуправления приглашает на работу младших сотрудников. В их обязанности будет входить поддержание общественного порядка, профилактика административных нарушений, наблюдение и т.д.

Претендовать на должность могут совершеннолетние граждане, имеющие среднее или высшее образование, отличные знания латышского языка, хорошую физическую подготовку.



Подать свое CV желающие могут непосредственно в муниципальной полиции по адресу ул. Музея,6, либо послать его по электронной почте на адрес police@daugavpils.lv.