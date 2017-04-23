22 апреля по всей Латвии прошла толока, ил и Большой субботник. Это ежегодная акиция по уборке на территории различных самоуправлений страны.

Официально всего было зарегистрировано 1765 мест, где проводилась уборка. В Даугавпилсе в рамках субботника было заявлено 115 мест для уборки.



Несмотря на ненастную погоду, активность даугавпилчан была очень высока.



Как сообщает официальный сайт вселатвийского БоЛЬШОГО Субботника, в первые 4 часа толоки в Даугавпилсе было собрано 12 тонн мусора.



Точные данные о количестве собранного в Даугавпилсе в рамках Большого субботника мусора станет известно в начале следующей недели, когда будут подведены окончательные итоги акции массовой уборки.