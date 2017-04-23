22 апреля по всей Латвии прошла толока, ил и Большой субботник. Это ежегодная акиция по уборке на территории различных самоуправлений страны.
Официально всего было зарегистрировано 1765 мест, где проводилась уборка. В Даугавпилсе в рамках субботника было заявлено 115 мест для уборки.
Несмотря на ненастную погоду, активность даугавпилчан была очень высока.
Как сообщает официальный сайт вселатвийского БоЛЬШОГО Субботника, в первые 4 часа толоки в Даугавпилсе было собрано 12 тонн мусора.
Точные данные о количестве собранного в Даугавпилсе в рамках Большого субботника мусора станет известно в начале следующей недели, когда будут подведены окончательные итоги акции массовой уборки.
Несмотря на ненастную погоду, активность даугавпилчан была очень высока.
Как сообщает официальный сайт вселатвийского БоЛЬШОГО Субботника, в первые 4 часа толоки в Даугавпилсе было собрано 12 тонн мусора.
Точные данные о количестве собранного в Даугавпилсе в рамках Большого субботника мусора станет известно в начале следующей недели, когда будут подведены окончательные итоги акции массовой уборки.
После свержения Временного правительства собралось Учредительное собрание-как обустроить Россию.Большевики,поняв,что им не светит, приняли меры.И матрос Железняк слез с Коллолтай,почесал фаберже,нюхнул кокаину и с братками матросами пошел-В натуре караул устал.С"БАЛИ ВСЕ!Так большевики развязали гражданскую войну.
Гов ..(мусора) прибавилось и рабочие одного завода пришли в субботу прибрать за большевиками.
Ленин узнал и сказал,что это архиважно-не надо наниматьдворников.платить им.А мможно огнать народ и он бесплатно и с песнями приберет за большевиками их дерьмо.
Ладно после разрухи,так 70 лет прибрали
Расставить контейнеры для советской власти непосильно.
Это была хлебная тема-нарисовал Вечноживого и попал в номенклатуру-квартира.кормушка.выставки(ленина нарисовал)
А как было на самом деле-что в субботник-в шабат-делало все остальное совтское правительство.на 90 % состоящее из евреев.Да они ухохатывались у кремлевских окон-
-Вэй.посмотрите на этого шлимазла с бревном!
-Настоящий поц.
-Давайте,когда умрет,не закопаем его
-Но на всякий случай.надо.чтоб гои сам попросили об этом...
Стыдно, тетя!